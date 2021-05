26 maja rano pojawiły się informacje, że młody polski raper Ten Preston zaginął. Finał poszukiwań okazał się tragiczny. Okoliczności śmierci 25-latka na razie nie są znane.

Maciej Konopka, bo tak naprawdę nazywał się Ten Preston, był poszukiwany przez rodzinę, w akcję zaangażowało się również wielu raperów, w tym reprezentanci chillwagonu, z którym związany był 25-latek.

O tragicznym finale poszukiwań poinformowano m.in. na profilu chillwagonu. "Z ogromnym bólem informujemy o śmierci Prestona. Nie jesteśmy w stanie obecnie napisać nic więcej niż szok, niedowierzanie" - napisano.



Dodali również, że młody raper miał właśnie zrobić kolejny krok w swojej karierze. "Maciej dziś miał podpisać z nami kontrakt wydawniczy. Wielka kariera stała przed nim otworem. Jak część z Was zauważyła, na serwisy cyfrowe wjeżdżają nowe utwory Maćka. Po zaginięciu próbowaliśmy wstrzymać ich publikację, niestety kwestie techniczne u dystrybutora uniemożliwiają natychmiastową blokadę uprzednio zgłoszonych premier.



Mieliśmy zaplanowaną akcję szturm: 4 dni, 4 klipy, preorder wraz z informacją o dołączeniu Maćka do szeregu naszych artystów" - czytamy.



"To co się wydarzyło, jest dla mnie straszną informacją. Widzieliśmy się kilka tygodni temu. Wesoły, zadowolony z nadchodzących wydarzeń związanych z muzyką. Młody Cherubin. Tekst 'ten ten ten nie tamten' został jednym z moich codziennych powiedzonek. Kawałek 'Toast' to soundtrack moich ostatnich wakacji... Nie mogę po prostu uwierzyć w to, co się stało. Przykro mi, że tak się stało. Wznoszę toast za Ciebie Preston" - napisała z kolei AdMa.