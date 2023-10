Nie żyje Stanisław Radwan. Gdzie odbędzie się pogrzeb?

Nie żyje Stanisław Radwan. Wybitny kompozytor, reżyser i scenarzysta zmarł 14 października w wieku 84 lat.

Stanisław Radwan zasłynął jako kompozytor wielu produkcji, które stały się klasyką rodzimego kina. Jego twórczość można usłyszeć m.in. w filmach "Szyfry" Wojciecha Jerzego Hasa (1966), "Weselu" Andrzeja Wajdy (1972), "Bliznie" Krzysztofa Kieślowskiego (1976), "Spis Cudzołożnic" Jerzego Stuhra czy "Rysa" Michała Rosa (2008).

Informację o jego śmierci przekazał Łukasz Maciejewski, znany krytyk filmowy i teatralny.

"Stasiu Radwan nie żyje. (...) Urodziwy niebanalnie, zgarbiony, jakby nieobecny, a przecież słuchający najuważniej na świecie. (...) Dla paru pokoleń - uczniów i wielbicieli, był właśnie autorytetem. Bez żadnego cienia wątpliwości. Wiedział wszystko, o wszystkim, mędrzec z głosem przecudnej urody, seksownym przyseplenem, z wiedzą, która upokarzałby każdego, ale właśnie nie upokarzała, bo Radwan by sobie na to nie pozwolił nigdy. Przy nim każdy, student, aktor, reżyser, barman, przyjaciółka z Wieży Mariackiej, czuli się dobrze. Ta jego mądrość to był uśmiech właśnie. Życzliwy. Taki zwyczajny. I tą swoją życzliwością obdarzał wszystkich nas zbyt nawet szczodrze. Ukochany kompozytor Grzegorzewskiego i Jarockiego, pracował ze Swinarskim, Hübnerem, Wajdą, Lupą. Legendarny dyrektor "Starego", autor muzyki do filmów Żebrowskiego, Majewskiego, Kieślowskiego, Hasa, do "Wesela" Wajdy. Mentor, doradca, czasami spowiednik" - poinformował na Facebooku.

Stanisław Radwan nie żyje. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Oficjalne konto krakowskiej Piwnicy pod Baranami poinformowało, że ostatnie pożegnanie Stanisława Radwana odbędzie się 23 października.

Rozpocznie się Mszą świętą w Kolegiacie św. Anny w Krakowie o godzinie 11. O godzinie 13 kompozytor spocznie na Cmentarzu Salwatorskim.

Nie żyje Stanisław Radwan. Kim był?

Stanisław Radwan przyszedł na świat w 1939 roku w Bieńkówce k. Makowa Podhalańskiego. Był absolwentem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie roku 1966. Jeszcze jako student był kierownikiem muzycznym w krakowskim Teatrze Rozmaitości. Po zakończeniu edukacji odbył staż kompozytorski z muzyki elektronicznej pod skrzydłami Pierre Schaeffera w Paryżu.

W latach 1974-1976 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Ateneum w Warszawie, a w 1977 roku rozpoczął wieloletnią współpracę ze Starym Teatrem w Krakowie. W latach 1980-1990 był jego dyrektorem naczelnym i artystycznym. Ponadto był wielokrotnie nagradzany za kompozycje do spektakli teatralnych i filmów oraz działalność na rzecz środowisk artystycznych.

Został odznaczony m.in. Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005), a także tytułem doktor honoris causa Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2019).

Prywatnie był mężem wybitnej aktorki Doroty Segdy, która opiekowała się nim, gdy ten zachorował.

"Staś, ponieważ jest starszy ode mnie i większości moich przyjaciół, jest niezwykłym zjawiskiem. Wnosi w nasze życie inny świat: ogromny autorytet, niebywałą zupełnie wiedzę i niedzisiejszą kulturę. A przy tym jest na wskroś młody, powiedziałabym - młodszy od nas wszystkich. W związku z tym jest i autorytetem, i kumplem. Można go zapytać o fakty historyczne, literackie i wszelkie inne, a jednocześnie można z nim pić, palić papierosy, palić ognisko, głupio gadać, opowiadać świńskie kawały albo nic nie robić i też jest cudownie" - mówiła krakowska aktorka w wywiadzie dla "Vivy".