C.Gambino został znaleziony o 22:40 na parkingu centrum handlowego w szwedzkim Göteborg, gdzie zostawił swoje auto. Artysta zmarł w szpitalu.

Raper miał zostać postrzelony dwoma kulami. Jednak szklane drzwi, które stały za mężczyzną, posiadały o wiele więcej dziur. Nie znaleziono sprawcy. Świadkowie mówią, że z miejsca zdarzenia odjeżdżało srebrne Volvo.

Według rzecznika AFP zabójstwo C.Gambino miało być "związane z konfliktem gangów". Artysta miał powiązania z narkomanami z północnej części Biskopsgarden. Policja jeszcze nikogo nie zatrzymała w związku ze zdarzeniem.

Dodatkowo jeden z okolicznych mieszkańców przyznał, że ostatnio doszło do kilku strzelanin w Göteborgu.

"Zamilkł jeden z największych szwedzkich hip-hopowców" - napisał Petter Hallen dziennikarz muzyczny.

Kim był C. Gambino?

C.Gambino, a właściwie Karar Ramadan był artystą znanym z noszenia czarnej maski. Na rynku muzycznym pojawił się zaledwie dwa lata temu z debiutanckim albumem "Sin City". Początkiem 2024 roku wydał ostatnią płytę "In Memory of Some Stand Up Guys".

31 maja odbyła się premiera jego najnowszej piosenki "Sista Gang", która osiągnęła niemal milion odtworzeń na Spotify. W tym samym miesiącu otrzymał nagrodę Grammis w kategorii hiphopowego artysty roku.

Raper zmarł 4 czerwca w swoim rodzinnym mieście Göteborg.