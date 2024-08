Tore Ylwizaker w składzie zespołu rodem z Oslo zadebiutował na czwartej płycie "Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell" (1998). To na tym materiale zespół dowodzony przez Kristoffera Rygga połączył m.in. elektronikę, progresywny metal, awangardę, industrial i ambient. Przypomnijmy, że korzenie formacji sięgają norweskiego black / folk metalu z początku lat 90.