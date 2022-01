Nie żyje Małgorzata Szczwany. Znana jest data pogrzebu

"Z ogromnym bólem chcę poinformować wszystkich przyjaciół, znajomych, rodzinę i wszystkie bliskie osoby, że w dniu wczorajszym Gosia, nasz Szczwany lis odeszła od nas na zawsze.



Pamiętajmy ją zawsze taką, jaka jest na zdjęciu. Zakręconą, roześmianą, absolutnie niereformowalną i mającą o każdym do powiedzenia coś dobrego. Zawsze chodziła własnymi ścieżkami, teraz zrobiła to samo" - post o takiej treści pojawił się na profilu artystki. Kilka postów z pożegnaniami opublikował również Tymon Tymański, z którym pianistka współpracowała. "Gocha walczyła do końca. RIP, Dzielna Wojowniczko" - napisał.

Szczwany zasłynęła również z "harmonizacji" polityków. Najsłynniejsza okazała się harmonizacja Jarosława Kaczyńskiego, śpiewającego hymn.

Wideo Zharmonizowałam Jarka śpiewającego hymn, którego bezczelnie wyciszono | M. Szczwany

Była pianistką jazzową wykonującą także blues, rock, muzykę popularną, muzykę latynoską, klasyczną, poważną oraz soul. Grała z wieloma zespołami, m.in. Sharp Eleven (#11), E. Kamyszek & M. Szczwany, Chavette, Family Blues. Tworzyła również M. Szczwany trio.



Kształciła się w liceum muzycznym w Poznaniu, a także indywidualnie, pod okiem znanych i cenionych profesorów. Pracowała również jako aranżerka, kompozytorka i nauczycielka.

Wideo M. Szczwany trio - Insomnia (LIVE IN BLUE NOTE POZNAN)

Pogrzeb odbędzie się 13 stycznia o godzinie 13:10 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.