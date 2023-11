Nie żyje Krzysztof Jaślar z Kabaretu Tey. Jego syn to znany muzyk

"Z przykrością informujemy, że dziś zmarł Krzysztof Jaślar współzałożyciel Kabaretu Tey, autor tekstów, reżyser" - podano w informacji zamieszczonej we wtorek w nocy w mediach społecznościowych Zenona Laskowika.

"Niestety, w związku ze stanem zdrowia Krzysztofa Jaślara musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy Kabaretu TEY do końca roku" - informowano przed kilkoma dniami.



Krzysztof Jaślar urodził się w Bytomiu. W 1966 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu, a następnie studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Na początku lat 70. Zenon Laskowik zaproponował mu założenie w Poznaniu zawodowego kabaretu "Tey". Pierwszy występ kabaretu odbył się 17 września 1971 r. w sali przy ulicy Masztalarskiej w Poznaniu. W 1973 r. kabaret został wyróżniony m.in. "Złotą Szpilką" oraz nagrodą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1974 r. Jaślar odszedł z kabaretu Tey ze względu na problemy z cenzurą oraz interwencjami Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Były cenzor Tomasz Strzyżewski w "Wielkiej księdze cenzury PRL w dokumentach" opublikował notkę informacyjną nr 16/74 Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z wytycznymi dla cenzorów: "Ze względu na szkodliwość polityczną utworów Krzysztofa Jaślara (jednego z autorów poznańskiego kabaretu Tey) nie należy dopuszczać do żadnych publikacji tego autora".



Jaślar rozpoczął pracę w redakcji rozrywki poznańskiego ośrodka telewizyjnego. Ukończył podyplomowe studia dziennikarskie. Od 1977 r. wraz z Zenonem Laskowikiem zrealizował programy dla telewizji: "Narodziny gwiazdy" (1977), "Śpiew, balet, piosenka" (1978), "S tyłu sklepu" (1980) i "Na granicy" (1980-1981).

Zdał egzamin na reżysera. Brał udział w realizacji spektakli teatralnych i imprez m.in. festiwali. W 1992 r. wydał książkę "Kabaret Tey 1971-1989 Teksty, wspomnienia, pomówienia". W 2002 r. na II Festiwalu Dobrego Humoru zdobył nagrodę dla programu rozrywkowego "Herbatka u Tadka".

"Tata zmarł" - napisał na Facebooku Filip Jaślar. Syn satyryka jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i skrzypkiem w Grupie MoCarta. Razem z nim na scenie występują skrzypek Michał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk i wiolonczelista Bolesław Błaszczyk.

