Nie żyje Kenny Lynch. Miał 81 lat

Brytyjski piosenkarz Kenny Lynch zmarł w środę rano (18 grudnia).

Kenny Lynch miał 81 lat / Jazz Services/Heritage Images /Getty Images

Lynch był jednym z pierwszych czarnoskórych brytyjskich piosenkarzy, którzy odnieśli sukces w muzyce pop.

Stworzył przeboje takie jak "Up on the Roof" i "You Can Never Stop Me Loving You".

Zmarł po długiej chorobie. O jego śmierci poinformowały córki Lyncha - Bobby i Amy. Zamieściły post na Twitterze gwiazdy.

"Niestety nasz tata zmarł dziś wcześnie rano. Zostanie zapamiętany przez wiele osób" - czytamy w wiadomości. "Żegnaj tato, będziemy cię zawsze kochać" - dodały.

Lyncha pożegnała także jego długoletnia przyjaciółka, Cherri Gilham. "Znałam go, odkąd skończyłam 21 lat" - napisała na Facebooku. "Miał niesamowite poczucie humoru do ostatnich minut. Niech Bóg cię błogosławi i spoczywaj w pokoju, mój kochany, stary przyjacielu".

Lynch miał też wkład w rozwój kariery The Beatles. Stworzył własną aranżację ich piosenki "Misery". Choć ta wersja piosenki nie znalazła się na listach przebojów, zespół wykorzystał ją na płycie "Please Please Me".

