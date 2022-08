Śmierć muzyka potwierdził jego żona oraz menedżerka - Gloria DeFrancesco.

"Miłość mojego życia jest już w niebie z aniołami. Obecnie nie mam wielu słów. Dziękuję wszystkim za lawinę miłości i wsparcia zewsząd. Joey kochał was wszystkich" - napisała.

Kim był Joey DeFrancesco?

Urodzony w 1971 roku w Filadelfii Joey DeFrancesco był jednym z najbardziej cenionych klawiszowców we współczesnym jazzie. Muzyk grał też na trąbce, pianinie i saksofonie.



Instagram Post

Jego kariera zaczęła się w latach 80. Miał okazję jak współpracować m.in. z Rayem Charlesem, Bettie Midler i Van Morrison.

Reklama

Swój pierwszy album - "All of Me" - nagrał w 1989 roku, a ostatni - "More Music" - w 2021 roku. Pięć z jego płyt było nominowanych do Grammy.

Wideo Joey DeFrancesco Trio - Fly me to the Moon