Nie żyje Jacek Szymkiewicz. Miał 48 lat

Jacek "Budyń" Szymkiewicz urodził się w sierpniu 1974 roku w Trzebiatowie.

W 1996 roku założył zespół Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się".

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset", brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu, ostatnio wydał płytę "Ukryte do wiadomości" z zespołem Chango.

Teksty na tę ostatnią w dużej mierzy dotyczyły przemijania.

"Śmierć to twoja koleżanka! Jest naszą kochaną, cudowną pielęgniarką. Czyści wszystko wokół nas jak wataha wilków w lesie, które sprzątają wszystkie zwierzęta, które sobie nie dają rady. Wydarza się co sekundę. My wszyscy w tym pokoju umarliśmy w trakcie tej rozmowy o tę rozmowę" - mówił w rozmowie z Radiem UWM FM.

O śmierci muzyka poinformowała żona.

Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym moc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty.

Póki co nie znane są przyczyny śmierci muzyka.

Dzień przed śmiercią, Szymkiewicz poinformował, że założył kolejny zespół, Monofon.

Jacek Szymkiewicz nie żyje: Przyjaciele żegnają muzyka

W sieci pojawiły się kolejne posty z pożegnaniem Szymkiewicza.

"Żegnaj Przyjacielu" - napisano na profilu Babu Król.

"Nie znałam nigdy nikogo takiego, ten egzemplarz jest nie do podrobienia" - napisała wokalistka Adrianna Styrcz.