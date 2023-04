O śmierci poinformował jako pierwszy "The New York Times". Smutne wieści potwierdził rzecznik artysty. Agent gwiazdora potwierdził też, że przyczyną zgonu Belafotne była zastoinowa niewydolność serca.

"Zmarł przełamujący bariery piosenkarz, aktor i aktywista, który stał się główną siłą ruchu na rzecz praw obywatelskich" - czytamy w "The New York Times".



Kim był Harry Belafonte?

Harry Belafonte urodził się 1 marca 1927 roku w Nowym Jorku. Sławę zyskał w latach 50., dzięki piosenkom tworzonym w stylu calypso. Przełomowy okazał się album o tytule "Calypso", na którym muzyk łączył wpływy muzyki karaibskiej z tradycyjnym popem. Ponadto nagrywał bluesa, folk, gospel i amerykańskie standardy.



Do jego największych hitów należą: "Day-o (Banana Boat Song)", "Shake Shake Senora" oraz "Jump In the Line". W 2022 roku wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Realizował się również jako aktor. Jako pierwszy Afroamerykanin w historii zdobył nagrodę Emmy.



W latach 60. mocno ograniczył karierę i skupił się na działalności aktywisty.

W 1985 roku był autorem pomysłu na stworzenie utworu "We Are the World". W nagraniu wzięli udział m.in. Michael Jackson, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, Steve Perry, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Tina Turner czy Billy Joel.



Harry Belafonte znany był z walki o prawa człowieka. W 1987 roku został mianowany ambasadorem dobrej woli UNICEF.

Prywatnie piosenkarz był trzykrotnie żonaty: z Marguerite Mazique Byrd, Julie Robinson i Pamelą Frank. Z pierwszą żoną miał córki Shari i Adrienne, a z drugą syna Davida i córkę Ginę.

Wideo Banana Boat (Day-O)