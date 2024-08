Nie żyje Greg Kihn. Zmarł po walce z chorobą

Greg Hihn urodził się 10 lipca 1949 roku w Baltimore. W 1974 roku przeprowadził się do Bay Area i tam zainteresował się rock'n'rollem. Dwa lata później wydał swój pierwszy album, ale na pierwszy duży przebój musiał poczekać aż do 1981 roku. To wtedy "The Breakup Song (They Don't Write 'Em)" osiągnęło 15. miejsce w liście Billboard Hot 100.