Szósta płyta weteranów death metalu z Czech, których grupa świętuje w tym roku jubileusz 30-lecia działalności, ma być połączeniem bezwzględnej brutalności, zabójczej produkcji i oldskulowej wściekłości wyostrzonej współczesną precyzją.

"Po 30 latach istnienia Pandemia przygotowała najlepszy deathmetalowy album, jaki kiedykolwiek powstał w Czechach!" - z niemałym rezonem zachwala "Darkened Devotion" Hammerheart Records, niderlandzka wytwórnia czeskiego kwartetu.

Pandemia: "Darkened Devotion" - najmocniejszy materiał w historii zespołu

"Na 'Darkened Devotion' stworzyliśmy spójny koncept zgłębiający zmagania ludzkości z wyzwaniami nocy. Każdy utwór mierzy się z innym aspektem nocnego lęku - od paraliżujących koszmarów po duszące porażenie przysenne. W każdym mrocznym doświadczeniu tkwi jednak ziarno przemiany, stąd każdy utwór ujawnia, jak przezwyciężyć te trudności poprzez analizę, akceptację i odporność" - mówią Czesi o swoim nowym longplayu, z którego somnologicza tematyka idzie w parze z okładka uznanego włoskiego artysty Giovanniego Ponziano, odzwierciedlająca dwoistą naturę mroku jako zarówno wroga, jak i katalizatora przemiany.

"Co do samej muzyki, czerpaliśmy z zasobów tworzonych od dekady, wybierając i dopracowując najmocniejszy materiał w naszej dotychczasowej historii. Album płynnie przechodzi pomiędzy wściekłymi, napędzanymi blastami szybkości i grzmiącymi atakami podwójnej stopy a łagodniejszymi momentami o dużym ładunku emocjonalnym, stanowiąc nasze najsolidniejsze i najbardziej dynamiczne dokonanie" - dodali deathmetalowcy z okolic Karlowych Warów na zachodzie Czech.

Już pod koniec 2022 roku grupa wypuściła singel "Sleep Paralysis", w kwietniu 2023 "The Wretched Dance" - oba trafiły do programu nowego albumu. Trzecią premierową kompozycją, którą znajdziemy na następcy "At The Gates Of Nihilism" (2015 r.), jest "A Sea To Breathe In". Możecie jej posłuchać poniżej:

"Darkened Devotion" nagrano w słynnym czeskim studiu The Barn pod okiem Dana Frimla (partie perkusji) i Absroth Studio (pozostałe instrumenty plus wokale). Miksem i masteringiem w swoim portugalskim studiu Demigod zajął się Miguel Tereso, fachowiec współpracujący z m.in. Gaerea. Szósty album Pandemii trafi na rynek 16 maja.

Pandemia - trzy dekady w służbie death metalu

Powstała w 1995 roku Pandemia obchodzi właśnie 30. urodziny. Prócz sześciu albumów zespół może się pochwalić intensywną działalnością koncertową. W ciągu trzech dekad deathmetalowcy z Czech zagrali ponad 600 koncertów w 30 krajach, od Europy po obie Ameryki, odbywając trasy i dzieląc sceny z najważniejszymi przedstawicielami gatunku i nie tylko, w tym z Death, Morbid Angel, Bolt Thrower, Incantation, Six Feet Under, Kreator czy naszym Vaderem, do którego bywają zresztą często porównywani.

Filarami Pandemii są jej współzałożyciele: basista Jaroslav "Jarda" Friedrich i gitarzysta Alex Marek, którym towarzyszą wokalista Jirka Krš oraz (od 2022 r.) perkusista Jakub Bayer - obaj udzielają się także w Cutterred Flesh z pogranicza death metalu i deathcore'u.

Pandemia - szczegóły albumu "Darkened Devotion" (tracklista):

1. "Depths"

2. "A Sea To Breathe In"

3. "The Wretched Dance"

4. "Nightmare Paradox"

5. "Heights Of Your Fear"

6. "Catalepsy"

7. "Sleep Paralysis"

8. "The Pallor Of Detest"

9. "Blessed, Blessed Oblivion".

Trenerzy "The Voice Kids" nie mogli uwierzyć. "Wyrwało nas z butów" TVP TVP