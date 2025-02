Była partnerka Elona Muska przerwała milczenie. Grimes apeluje ws. ich dziecka

Kanadyjska artystka i była partnerka Elona Muska, Grimes , zwróciła się do niego za pośrednictwem portalu X 20 lutego. Piosenkarka chciała publicznie zaapelować do ojca swoich dzieci, aby zainteresował się zdrowiem jednego z nich.

Elon Musk i Grimes mają razem troje dzieci - syna X Æ A-12, urodzonego w maju 2020 roku, Exa Dark Sideræl Musk, urodzonego przez surogatkę w grudniu 2021 roku oraz Techno Mechanicus, znanego jako Tau, urodzonego pod koniec 2023 roku. Wokalistka 20 lutego wyjawiła w portalu X, że jedno z dzieci jest w "kryzysie medycznym". Nie wiadomo, co dokładnie miała na myśli.

"Proszę odpowiedzieć na temat kryzysu medycznego naszego dziecka. Przykro mi, że robię to publicznie, ale ignorowanie tej sytuacji nie jest już akceptowalne. Wymaga ona natychmiastowej uwagi. Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, możesz wyznaczyć lub zatrudnić kogoś, kto może, abyśmy mogli kontynuować rozwiązywanie tego problemu. To pilne, Elon" - napisała.

W osobnym wpisie do internauty, który pytał o sytuację, Grimes wyjaśniła, że nie chce podawać szczegółów sytuacji i po prostu zależy jej na kontakcie z Muskiem. Ten ma nie reagować na próby kontaktu z jej strony.

"Nie podaję żadnych szczegółów, ale nie odpowiada na SMS-y, połączenia ani e-maile i opuścił wszystkie spotkania, a nasze dziecko będzie cierpieć na dożywotnie upośledzenie, jeśli (Elon - red.) nie odpowie tak szybko, jak to możliwe. Potrzebuję, żeby odpowiedział, a jeśli muszę przy tym wywrzeć presję publiczną, to chyba właśnie to robię" - napisała.