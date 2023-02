Informację o śmierci twórcy podał The Hollywood Reporter. Fried zmarł na zapalenie płuc.

Kim był Gerald Fried?

Urodzony w Nowym Jorku w 1928 roku Gerlad Fried był kompozytorem, dyrygentem oraz oboistą. Znany był głównie dzięki pracy nad muzyką o seriali.

W 1966 roku stworzył muzykę do pierwszych epizodów serii "Star Trek". To właśnie on m.in. skomponował motyw muzyczny do dwóch odcinków o tytule "Amok Time", w których odbyła się kultowa już walka kapitana Krika ze Spockiem.

Fried komponował również muzykę do popularnych seriali animowanych, m.in. do "Simpsonów" oraz do "Futuramy". Stworzył też muzykę do filmu z Jimem Carreyem "Telemaniak" z 1996 roku.

W 1977 roku artysta został zaproszony do stworzenia muzyki na potrzeby serialu "Roots", zastąpił na tym stanowisku mającego blokadę twórcą Quincy’ego Jonesa. Za swoją pracę Fried otrzymał Emmy.

Ponadto muzykę Amerykanina można było słyszeć m.in. w: "Wyspie Gilligana", "Mission: Impossible", "Kryptonim U.N.C.L.E. (1975)". Za muzykę do dokumentu "Birds Do It, Bees Do It" otrzymał natomiast nominację do Oscara.

Fried był też przyjacielem Stanleya Kubricka i to jego muzykę można usłyszeć w jego wczesnych dziełach: "Desire", "Paths of Glory" i "Killer’s Kiss".



Wideo Star Trek - Spock vs Kirk Battle Scene