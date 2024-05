O śmierci poinformował syn muzyka, Doug Ingle Jr.



"Dziękuję tato za bycie ojcem, nauczycielem i przyjacielem. Cenne i pełne miłości wspomnienia będę nosić ze sobą przez resztę moich dni, podążając dalej w tej podróży życia" - czytamy w jego wiadomości.

Kim był Doug Ingle?

Klawiszowiec, wokalista i lider grupy Iron Butterfly przyszedł na świat we wrześniu 1945 roku. W 1966 roku postanowił razem ze znajomymi założyć zespół Iron Butterfly.

Największą sławę formacji przyniosła płyta "In-A-Gadda-Da-Vida" z 1968 roku, która na całym świecie sprzedała się w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. W USA krążek pokrył się poczwórną platyną.

Tytułowy utwór na płycie trwa aż 17 minut, a kluczowym momentem numeru jest perkusyjna solówka Rona Bushy'ego. Autorem piosenki był właśnie Doug Ingle.



Muzyk w zespole działał do 1971 roku, następnie doszło do rozpadu składu. W jej pierwszym okresie działania nagrał z nią cztery płyty. Reaktywacja grupy nastąpiła po raz pierwszy w 1978 roku, a potem jeszcze kilkukrotnie.

Za pieniądze zarobione w latach 60. i 70. muzyk kupił ranczo o powierzchni 200 hektarów. Jak jednak przyznał po latach, nie był zbyt zaangażowany w biznes, co doprowadziło go do długów.

Ingle był ostatnim żyjącym członkiem oryginalnego składu Iron Butterfly.