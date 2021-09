Barry Ryan zmarł 28 września 2021 roku. Karierę rozpoczął występując razem ze swoim bratem bliźniakiem jako Paul & Barry w latach 60. W ciągu trzech lat dorobili się prawdziwych przebojów, takich jak "Don't Bring Me Your Heartaches", "Have Pity on the Boy" oraz "Eloise", znany później dzięki przeróbce grupy The Damned z 1986 roku.

Informację o śmierci artysty potwierdził Cat Stevens.



"Wczoraj mój dobry kumpel, Berry Ryan. Poznaliśmy się w latach 60., kiedy on i jego brat Paul byli nastoletnimi gwiazdami. Napisałem dla nich piosenkę 'Keep It Out Of Sight' i tak zaczęła się nasza przygoda" - napisał na Facebooku artysta.

Reklama

Solowa twórczość Barry'ego rozpoczęła się, kiedy brat zrezygnował z show-biznesu. Ryanowi udało się osiągnąć spore sukcesy w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Artysta nagrał sporo piosenek po niemiecku.

Wideo Eloise - Barry Ryan (1948 - 2021)

Barry przerwał karierę we wczesnych latach 70., ale pod koniec lat 90. wrócił do śpiewania po wydaniu kompilacji z największymi przebojami Paul & Barry.

Był również częścią trasy Solid Silver '60s Tour w 2003 roku.