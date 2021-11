Nie żyje Astro, współzałożyciel zespołu UB40. Miał 64 lata

O śmierci muzyka poinformowali jego koledzy z zespołu. "Jesteśmy absolutnie zdruzgotani i całkowicie załamani, musząc powiedzieć wam, że nasz ukochany Astro odszedł po bardzo krótkiej chorobie" - można przeczytać w oświadczeniu.

"Świat nigdy nie będzie taki sam bez niego. Prosimy o uszanowanie prywatności jego rodziny w tym niezwykle trudnym czasie" - dodali.

Dokładna przyczyna śmierci Wilsona nie została ujawniona.

Astro był współzałożycielem zespołu UB40, który na swoim koncie ma rozpoznawalne aranżacje, takich przebojów jak "Red Red Wine" czy "(I Can't Help) Falling In Love With You". Formacja powstała w 1978 roku, założyli ją szkolni koledzy, a nazwę zaczerpnęli z formularza dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.



Reklama