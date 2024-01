Nie żyje Arkadiusz Malinowski z Czerwonych Gitar. Miał 48 lat

"Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003 r. Jedna z jego piosenek ["Wyluzuj przyjacielu"] została nagrana przez Zespół na CD 'Czerwone Gitary O.K.'. Arku - żegnamy Cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu grupy.

Reklama

Nie podano przyczyny śmierci muzyka, który działał solowo jako malinabend.

Arkadiusz Malinowski współpracował również z m.in. Markiem Radulim, Adamem Bałdychem, Grzegorzem Grzybem czy Wojciechem Hoffmannem, gitarzystą i liderem Turbo. Z tym ostatnim nagrał jego solowe płyty "Drzewa" i "Behind the Windows".

Wideo rote gitarren weisses boot 2002

Arkadiusz Malinowski nie żyje. Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb muzyka?

4 stycznia odbędzie się wystawienie urny w Kościele pw NS NMP w Barlinku (godz. 12:30). Pół godziny później rozpocznie się msza święta, po której muzyk zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym.