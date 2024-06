Edyta Górniak jest kultową postacią polskiej sceny muzycznej. Nie da się jej odmówić wielkich sukcesów, a w tym zajęcia drugiego miejsca w konkursie Eurowizji w 1994 roku, gdzie zaprezentowała swój wielki przebój "To nie ja".

Gwiazda miała 28 czerwca wystąpić podczas gali Miss Polonia w TVP. Wyszło na jaw, że decyzją organizatorów nie wystąpi. Szybko znaleziono zastępstwo dla piosenkarki. W jednym z ostatnich odcinków "Dzień dobry TVN" gwiazda z łzami w oczach opowiedziała o kulisach swojego występu na Eurowizji. Czyżby występ w konkurencyjnej stacji dolał oliwy do ognia?

Natasza Urbańska zastąpi Edytę Górniak

Edyta Górniak długi czas była nieodłączną gwiazdą programów TVP. Jeszcze po zmianie władzy miała wystąpić na ważnym wydarzeniu, jakim jest gala Miss Polonia. W ostatniej chwili doszło do zmiany w programie, co oznacza, że piosenkarka nie będzie główną gwiazdą wyjątkowego wieczoru.

"Edyta miała grać na Miss Polonia w TVP. Wszystko było dogadane, ale właśnie się dowiedziała, że z niej rezygnują" - donosi portal Plotek.

Okazuje się, że gwiazda ma zakaz występów w Telewizji Polskiej. Wiąże się to z regularną współpracą Górniak z produkcją kanału za czasów poprzedniej władzy. Ta decyzja oznacza również, że nie możemy spodziewać się jej powrotu do "The Voice of Poland".

"Organizatorzy koncertu nie zdawali sobie sprawy, że Edyta ma w TVP teraz ban. Jak w telewizji dowiedzieli się, że ona ma śpiewać, to się na to nie zgodzili. Chodzi o to, że dużo śpiewała dla poprzedniej władzy" - wyjawia źródło telewizji publicznej.

Tym samym ogłoszono nową gwiazdę, która zastąpi piosenkarkę na wydarzeniu. Nową gwiazdą "Miss Polonii" jest Natasza Urbańska. Ta zmiana wywołała burzę w wśród fanów, którzy oczekiwali na występ Górniak.