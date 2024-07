Julia Wieniawa powróciła do wydawania muzyki. Nie da się ukryć, że dla artystów jest to najlepszy lek na wszelkie bolączki. Swój powrót zapowiadała już tydzień temu, prosząc obserwujących o pomoc w doborze tytułu. Podczas jazdy autem zaprezentowała im zbliżającą się nowość.

"Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak" - śpiewa piosenkarka, co jest jasnym odwołaniem do wspomnianego wcześniej wywiadu.

Następnie słyszymy: "Chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz / Mów co chcesz. Wiem, kim jestem, lecę wyżej". Patrząc na ostatnie wydarzenia z życia artystki można domyśleć się, że odbiorcą piosenki może być tylko jedna osoba, mianowicie były chłopak. Wygląda na to, że Julia Wieniawa czuje się teraz o wiele lepiej, jednak został w niej jeszcze zalążek poprzedniej relacji. Co ciekawe, piosenka została wydana w czterech wersjach: podstawowej, instrumentalnej, acapella i przyspieszonej tzw. "speed up".