"Nie ma jak u mamy": Koncert w TVP. Sara Egwu-James zachwyciła

Alicja Majewska, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Halina Mlynkova - to niektóre gwiazdy, które pojawiły się podczas koncertu "Nie ma jak u mamy", który odbył się w Arenie Toruń 26 maja.

Sara Egwu-James zaśpiewała wielki przebój Zbigniewa Wodeckiego /TVP

Gwiazdy różnych pokoleń podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" opowiedziały o miłości łączącej matkę i dziecko. Artystom towarzyszył band Zygmunta Kukli, a całości dopełniły multimedialne projekcje.

Widowisko muzyczne - na żywo z Hali Widowiskowej Arena Toruń - poprowadzili: Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki.

Jakie utwory usłyszeli widzowie TVP?

Alicja Majewska (trenerka "The Voice Senior") zaśpiewała "Kołysankę matki", Ryszard Rynkowski wykonał "Mamo, brak mi słów", a spodziewająca się dziecka Halina Mlynkova zaprezentowała się w utworze "Życie cudem jest".

Viki Gabor zaśpiewała poruszającą interpretację "Do ciebie, Mamo" - muzycznego listu do matki z repertuaru Violetty Villas. Znany z grupy Pectus Tomasz Szczepanik zaśpiewał "Nie ma jak u mamy", Annę Dereszowską widzowie usłyszeli w piosence "Nie jesteś sama", a Roksanę Węgiel - w hicie Maryli Rodowicz "Co się stało z mamą". Igor Herbut z zespołu LemON wykonał "Nie chcę więcej", natomiast Tadeusz Seibert (finalista 10. edycji "The Voice of Poland") zaśpiewał utwór "Mamo, nasza mamo".

Sara Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids", zaśpiewała pamiętany z przebojowej wersji Whitney Houston hit "I Will Always Love You", a także niezapomniany utwór Zbigniewa Wodeckiego "Rzuć to wszystko co złe". "Ta interpretacja z pewnością przejdzie do historii" - mówił Łukasz Nowicki, chwaląc talent 12-latki.



W programie znalazły również takie piosenki, jak m.in. "Mama Told Me Not to Come", "Przed nocą i mgłą", "Nie budźcie marzeń ze snu", "Baby It's Cold Outside", "Somewhere Over the Rainbow".