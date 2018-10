Nicki Minaj pozwana przez Tracy Chapman. Poszło o sampel z "Sorry"

Tracy Chapman złożyła pozew przeciwko Nicki Minaj. Artystka oskarżyła raperką o wykorzystanie fragmentów jej piosenki "Baby I Can Hold You" w utworze "Sorry".

Przypomnijmy, że płyta Nicki Minaj "Queen" ukazała się 10 sierpnia tego roku. Początkowo raperka chciała przełożyć premierę, gdyż pojawił się problem z wykorzystaniem sampli z piosenki Tracy Chapman "Baby I Can Hold You" z 1988 roku w jej utworze "Sorry".



"Na 'Queen' jest nagranie, w którym pojawia się jedna z najlepszych w historii. Nie miałam pojęcia, że samplujemy legendarną Tracy Chapman - czy zatrzymać numer i stracić sampel czy jednak zachować sampel, ale przełożyć premierę? Przesunąć 'Queen' jeszcze o tydzień? Potrzebuję waszej pomocy" - pytała na Twitterze swoich fanów.

Sampel oraz utwór "Sorry" nie trafił na płytę, jednak nie uchroniło to Minaj przed pozwem.



Piosenkę z gościnnym udziałem Nasa nadal można znaleźć w sieci. Co więcej numer prezentowany był w kilku audycjach radiowych, m.in. u Funkmaster Flexa.

Według TMZ.com Tracy Chapman chce zakazać gwieździe publikacji numeru w przyszłości oraz domaga się odszkodowania.



