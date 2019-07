Nicki Minaj odwołała koncert w Arabii Saudyjskiej

18 lipca Nicki Minaj miała wystąpić na Jeddah World Fest w Arabii Saudyjskiej jako główna gwiazda festiwalu. Jednak ze względu na protesty grup i organizacji broniących praw człowieka, jak też fanów, raperka zdecydowała się odwołać swój występ.

Nicki Minaj nie wystąpi na festiwalu w Arabii Saudyjskiej /Jon Kopaloff/FilmMagic /Getty Images

3 lipca media podały informację, że popularna raperka Nicki Minaj, będzie główną gwiazdą odbywającego się w Arabii Saudyjskiej festiwalu muzycznego.



To ultrakonserwatywne państwo jest jednym z nielicznych na świecie monarchii absolutnych i krajem, w którym łamane są prawa człowieka, a przede wszystkim prawa kobiet. Z tego też względu występ raperki, która znana jest z kontrowersyjnych zachowań i wyzywających, erotycznych klipów, wzbudził liczne protesty, zarówno fanów, jak też grup i organizacji zajmujących się obroną praw człowieka, które tak otwarcie łamane są w Arabii Saudyjskiej.



Do odwołania koncertu namawiała raperkę m.in. nowojorska Human Right Foundation. Członkowie organizacji zwracali uwagę na to, że udział Minaj w saudyjskim wydarzeniu nie będzie dobrze korespondować z tym, że występowała podczas nowojorskiej parady Gay Pride. Przy tej okazji Reuters z kolei przypomniał, że homoseksualizm w Arabii Saudyjskiej jest zakazany i karany śmiercią.



Pod wpływem krytyki raperka postanowiła przemyśleć kwestię zaplanowanego na 18 lipca występu i ostatecznie go odwołać. W tej sprawie wydała też oficjalne oświadczenie.

W swoim oświadczeniu Minaj napisała:

"Po głębokim namyśle zdecydowałam się wycofać z zaplanowanego koncertu w ramach Jeddah World Fest. Chociaż niczego nie pragnę bardziej, jak wystąpić przed fanami w Arabii Saudyjskiej, to po zasięgnięciu wiedzy dotyczącej tej kwestii, wierzę, że ważne jest moje wyraźne poparcie dla praw kobiet, społeczności LGBTQ oraz wolności wyrażania się".



Wystąp Minaj miał być kontynuacją łagodzenia zasad związanych z przemysłem rozrywkowym. Jednak taki sposób nie spodobał się wielu mieszkańcom, przede wszystkim kobietom, uważającym za niestosowne zapraszanie gwiazdy, która nie stroni od epatowania nagością i erotyzmem, podczas gdy saudyjskie kobiety muszą chodzić okryte od stóp do głów.

W opublikowanym nagraniu, które krążyło po sieci, kobieta mówiła:



"Zamierza wyjść i potrząsnąć tyłkiem, wszystkie jej piosenki są nieprzyzwoite, o seksie i trzęsącym się tyłku, a potem mówisz mi, żebym nosiła abaję" - powiedziała kobieta.

Nicki Minaj znana jest ze swojego prowokacyjnego stylu i kontrowersyjnych przebojów, takich jak "Anaconda" czy najnowszy "Megatron". W jej tekstach często pojawiają się wulgaryzmy, a na swoim koncie ma różne skandale.

O jej występie podczas gali Grammy w 2012 roku głośno zrobiło się za sprawą pojawiających się na scenie tańczących księży i egzorcyzmów, co stanowczo skrytykowały wtedy chrześcijańskie grupy.

Wcześniej w Arabii Saudyjskiej występowała m.in. Mariah Carey, a jej decyzja spotkała się z bojkotem m.in. organizacji broniących praw kobiet, ale też fanów.

