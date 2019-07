Nicki Minaj na koncercie w Arabii Saudyjskiej. "Jej piosenki są nieprzyzwoite"

Nicki Minaj 18 lipca ma wystąpić na Jeddah World Fest w Arabii Saudyjskiej jako główna gwiazda festiwalu. Taka decyzja nie spodobała się wielu fanom, zwłaszcza kobietom zamieszkującym ultrakonserwatywny kraj.

Nicki Minaj wystąpi na festiwalu w Arabii Saudyjskiej /Michael Stewart/WireImage /Getty Images

3 lipca media podały informację, że popularna raperka Nicki Minaj, będzie główną gwiazdą festiwalu muzycznego, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej. To ultrakonserwatywne państwo jest jednym z nielicznych na świecie monarchii absolutnych i krajem, w którym łamane są prawa człowieka, a przede wszystkim prawa kobiet. Z tego też względu występ raperki, która znana jest z kontrowersyjnych zachowań i wyzywających, erotycznych klipów, budzi niezgodę publiczności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nicki Minaj i jej biust Interia.tv

Wystąp Minaj ma być kontynuacją łagodzenia zasad związanych z przemysłem rozrywkowym. Jednak taki sposób nie podoba się wielu mieszkańcom, przede wszystkim kobietom, uważającym za niestosowne zapraszanie gwiazdy, która nie stroni od epatowania nagością i erotyzmem, podczas gdy saudyjskie kobiety muszą chodzić okryte od stóp do głów.

Nicki Minaj znana jest ze swojego prowokacyjnego stylu i kontrowersyjnych przebojów, takich jak "Anaconda" czy najnowszy "Megatron". W jej tekstach często pojawiają się wulgaryzmy, a na swoim koncie ma różne skandale.

Clip Nicki Minaj Anaconda

O jej występie podczas gali Grammy w 2012 roku głośno zrobiło się za sprawą pojawiających się na scenie tańczących księży i egzorcyzmów, co stanowczo skrytykowały wtedy chrześcijańskie grupy.

Clip Nicki Minaj MEGATRON

Reakcje ludzi w mediach społecznościowych na informację o występie raperki w Arabii Saudyjskiej oscylowały pomiędzy szokiem i radością, a dużą dozą krytycyzmu. Jedna z saudyjskich kobiet opublikowała na Twitterze film, w którym oskarża saudyjski rząd o hipokryzję, zapraszając Minaj do występu, ale wymagając jednocześnie od kobiet, które uczestniczą w koncercie, noszenia skromnych, długich szat - abaja. Większość saudyjskich kobiet oprócz noszenia wierzchnich szat zasłania również włosy i twarz.



W opublikowanym nagraniu, które krążyło po sieci, kobieta mówiła:



"Zamierza wyjść i potrząsnąć tyłkiem, wszystkie jej piosenki są nieprzyzwoite, o seksie i trzęsącym się tyłku, a potem mówisz mi, żebym nosiła abaję" - powiedziała kobieta.



Pojawiały się też komentarze, takie jak: "To jest kompletny zawód. Wystąpi tu tak okropnie prowokująca kobieta", "Dlaczego pozwalacie jej przyjechać, skoro wiecie, co robi?". Znaleźli się też tacy, którzy zostawiali wpisy w stylu: "Queen of Arabs".



Koncert Minaj ma być transmitowany globalnie. Władze zapewniają, że specjalnie na to wydarzenie będą dostępne szybkie elektroniczne wizy. Podczas festiwalu wystąpią również m.in. Liam Payne i DJ Steve Aoki. Wydarzenie ma być wolne od alkoholu i narkotyków, które są zakazane.



Wcześniej w Arabii Saudyjskiej występowała m.in. Mariah Carey, a jej decyzja spotkała się z bojkotem m.in. organizacji broniących praw kobiet, ale też fanów.



