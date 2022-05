Do Polski przyjeżdża filar jednej z najbardziej popularnych grup na świecie. Jeden z założycieli brytyjskiej grupy Pink Floyd ( posłuchaj! ), a jednocześnie jedyny, który wystąpił na wszystkich jej płytach i koncertach. Nick Mason - perkusista Pink Floyd pojawi się na jedynym koncercie w Polsce, który odbędzie się w ramach nowej trasy "The Echoes Tour".

"To dla mnie ogromny zaszczyt i niebywała przyjemność, że Nick Mason zechciał przyjąć zaproszenie po raz drugi. Po ostatnim koncercie, który był znakomity i bardzo dobrze przyjęty przez fanów Pink Floyd i nie tylko" - mówi Kamil Kubica, organizator wydarzenia. Teraz Rock umieścił wówczas koncert Masona w Polsce na trzeciej pozycji wśród najlepszych w roku 2019.

Nick Mason to prawdziwa legenda rockowej muzyki psychodelicznej oraz progresywnej. W 1965 r. był jednym z założycieli Pink Floyd. Grupa nagrała piętnaście albumów, które sprzedały się w łącznym nakładzie blisko 300 milionów egzemplarzy. Pink Floyd do dziś pozostaje inspiracją dla wielu młodych zespołów, a systematycznie wznawiane płyty grupy cieszą się niesłabnącym powodzeniem.

Do Polski artysta przyjedzie w ramach trasy "Nick Mason’s Saucerful Of Secrets". Towarzyszyć mu będą cenieni muzycy: Gary Kemp (gitara i śpiew, Spandau Ballet), Lee Harris (gitara, Blockheads), Guy Pratt (bas, Pink Floyd) oraz Dom Beken (keyboardy). Podczas koncertu usłyszymy utwory z wczesnych płyt Pink Floyd. Organizator zapowiada jednak, że z pewnością nie zabraknie niespodzianek.

Na jednym z koncertów Masona gościnnie pojawił się... Roger Waters, czyli dawny członek Pink Floyd, który w ostatnim czasie raczej stronił od wspólnych występów z muzykami dawnego zespołu.

W trakcie koncertu Nicka Masona w Warszawie w 2019 roku, muzyk przekleił sobie na chwilę ciemne wąsy, które przypominały te, jakie nosił w latach 70. Fani byli bardzo rozbawieni, bo był to jeden z momentów, który "przełamał lody" podczas jego pierwszej muzycznej wizyty w Polsce.

Nick Mason's Saucerful of Secrets w Polsce. Fani szykują niespodziankę

W nawiązaniu do koncertu sprzed 3 lat, organizatorzy i miłośnicy Masona szykują koncertową akcję! Przygotowano 1400 wąsów, które będą rozdawane przed wejściem do łódzkiej Wytwórni. Przed pierwszym utworem wszyscy uczestnicy są proszeni o naklejenie wąsów po to, by zwrócić uwagę odgrywającego "One Of These Days" muzyka. Zwykle po drugiej piosence wita się on z publicznością - wszyscy jesteśmy ciekawi, jaka będzie jego reakcja!



Mason, oprócz trasy koncertowej w 2019 roku, którą zwieńczyło wydanie koncertowego albumu, nie występował od 2005 roku. Wtedy pojawił się razem z innymi członkami Pink Floyd na koncercie Live. Warto wspomnieć, że perkusista jest współkompozytorem słynnych utworów Pink Floyd - "Echoes" i "Time". Jego hobby to wyścigi samochodowe.

Koncert odbędzie się w dn. 28 maja 2022 r. (sobota). Ostatnie bilety są dostępne w cenie 249 zł na stronie eBilet.pl. Koncert odbędzie się w Klubie Wytwórnia w Łodzi. Organizatorem jest Summer Fog Festival i Kamil Kubica Management.