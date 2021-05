Nick Kamen nie żyje. Wokalista i model miał 59 lat

Wokalista i model Nick Kamen zmarł 5 maja w wieku 59 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Informację o śmierci piosenkarza potwierdziła BBC rodzina gwiazdora.

Nick Kamen, a właściwie Ivor Neville Kamen, był brytyjskim modelem i wokalistą. Urodził się w 1962 roku w Harlow. Został zapamiętany przede wszystkim jako model z reklamy jeansów Levi's z lat 80. W niej wystąpił też w samych bokserach, szybko stając się symbolem seksu na Wyspach.



Dzięki telewizji mężczyzna zdobył ogromną popularność i rozpoczął karierę wokalną. Zadebiutował z płytą "Nick Kamen" na której znalazł się przebój "Each Time You Break My Heart" napisany przez Madonnę (możemy ją też usłyszeć w piosence).



Królowa popu przyznała, że do współpracy zachęciły ją "charyzma i piękny głos" Kamena.

Po dwóch latach ukazała się druga płyta artysty - "Us". Madonna tym razem zaśpiewała w utworze "Tell Me". W tym samym roku do sklepów trafił kolejny album - "Loving You".

Nick Kamen wydał jeszcze trzy płyty: "Move Until We Fly", składankę "Each Time You Break My Heart" oraz "Whatever, Whenever". Na "Move Until We Fly" znalazł się kolejny hit wokalisty - "I Promised Myself".

Wokalistę pożegnał m.in. Boy George. "Spoczywaj w pokoju najpiękniejszy i najsłodszy" - napisał.



