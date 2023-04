Donatan to uznany polski muzyk, inżynier dźwięku i producent muzyczny (współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak: PIH, Pezet, Małolat, Paluch czy Onar). Znany m.in. z głośnego albumu producenckiego, pt. "Równonoc", na którym połączył rap z muzyką słowiańską.

Jest też osobą, która wypromowała Cleo. Producent i wokalistka nagrali wspólnie płytę "Hiper/Chimera" - album, który ukazał się 7 listopada 2014 roku, pokrył się dwukrotną platyną. Duet reprezentował również Polskę na konkursie Eurowizji w 2014 roku z piosenką "My Słowianie" ( zobacz! ).

Chociaż artysta wciąż często współpracuje z wokalistką, właśnie przedstawił swoją nową podopieczną.

Kim jest Nia Ross?

Młoda debiutantka na co dzień mieszka w Holandii. Teraz pierwszym singlem "No Go" planuje podbić polską scenę muzyczną. Jej głównymi inspiracjami są zagraniczne raperki.



"'No Go' to piosenka o niezniszczalnej miłości, która pokona każdy problem. Kiedy naprawdę kochamy, wszystko jest możliwe, nie możemy się tylko poddawać" - opowiada Nia Ross.

"Oto twórczyni której muzykę poczułem w jajach! Dostanie ode mnie wsparcie, pomoc produkcyjną, pieniądze na start i wszystko, w czym mogę pomóc. Wierzę w nią, dawno nie słyszałem tak wszechstronnej twórczyni. Zachęcam do obserwowania, bo warto!" - tak Donatan zachęcał jeszcze przed premierą debiutu Nia Ross.

