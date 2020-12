Netta z własną wersją piosenki Boba Dylana. Posłuchaj "Times They Are A-Changin"

Izraelska wokalistka Netta stworzyła nową wersję kultowego utworu "Times They Are A-Changin" Boba Dylana. Zapowiedziała również mini-album "The Best Of Netta's Office - Vol. 1".

Reprezentująca Izrael Netta wygrywa Eurowizję 2018 w Lizbonie /FRANCISCO LEONG / AFP

"Rok 2020 był inny... Wprowadził do naszego życia więcej zmian niż kiedykolwiek moglibyśmy się spodziewać" - mówi Netta.

"Przemoc, rasizm, nienawiść, izolacja i protesty - wszystkie te rzeczy osiągnęły szczyt, przez to pojawiło się wiele bólu i smutku, ale także nadzieja, że na tym gruncie narodzi się coś nowego, coś wyjątkowego!

Czuję jakbyśmy przechodzili przez burzliwe oczyszczenie!" - komentuje.

"Świat się zmienił, a my zamiast go zaakceptować próbujemy z nim walczyć. Wraz z moim producentem - Avshalomem Arielem postanowiliśmy nagrać 'Times They Are A-Changin'. Wyszło to doskonale!" - zapewnia.

"Netta's Office" narodził się z pragnienia kontaktu z fanami. Pomimo wyjątkowo ciężkiego okresu dla artystów, Netta zapragnęła dobrze się bawić, a nagranie nowego EP było doskonałą okazją do wolnej improwizacji i nieograniczonego eksperymentowania.

"To otwarte płótno, które nie jest spętane zasadami przemysłu muzycznego. Kiedy pracuję nad 'Netta's Office', czuję się najprawdziwszą wersją siebie! To moja dziwna muzyczna wersja podcastu" - wyjaśnia.

Netta, reprezentując Izrael, wygrała 63. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbył się w 2018 roku, w Lizbonie. Wokalistka w finale Eurowizji zaprezentowała się z utworem "Toy" i przekonała do siebie zarówno jurorów oraz telewidzów, łącznie zdobywając 529 punktów (212 od jury i 317 od głosujących widzów).