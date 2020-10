Nervosa: Nowy album w nowym składzie

"Perpetual Chaos" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty grupy Nervosa.

Tak prezentuje się nowy skład zespołu Nervosa /materiały prasowe

Czwarty album thrashowej formacji rodem z Brazylii powstał już w nowym, międzynarodowym składzie, po tym jak w kwietniu tego roku jej szeregi opuściły grająca na basie wokalistka Fernanda Lira i perkusistka Luana Dametto.

Do pozostałej na pokładzie Prinki Amaral, gitarzystki i założycielki Nervosy, dołączyły niedawno grecka perkusistka Eleni Nota, hiszpańska wokalistka Diva Satanica (także w Boodhunter) oraz pochodząca z Włoch basistka Mia Wallace (eks-Abbath).

Materiał na "Perpetual Chaos" zarejestrowano tym razem w studiu Artesonao w hiszpańskiej Maladze. Produkcją - wraz z Prinką Amaral - zajął się ponownie argentyński fachowiec Martin Furia (m.in. Evil Invaders, Sisters Of Suffocation), który w 2018 roku czuwał także nad jakością brzmienia "Downfall Of Mankind", poprzedniego longplaya Nervosy. Mastering wykonał Belg Yarne Heylen, basista deathmetalowego Carnation.

Nowa płyta Nervosy trafi do sprzedaży 22 stycznia 2021 roku w barwach austriackiej Napalm Records (CD, winyl, cyfrowo).

Z promującym album "Perpetual Chaos" singlem / wideoklipem "Guided By Evil" Nervosy możecie się zapoznać poniżej:

Clip Nervosa Guided By Evil

Oto lista utworów albumu "Perpetual Chaos":

1. "Venomous"

2. "Guided By Evil"

3. "People Of The Abyss"

4. "Perpetual Chaos"

5. "Until The Very End"

6. "Genocidal Command"

7. "Kings Of Domination"

8. "Time To Fight"

9. "Godless Prisoner"

10. "Blood Eagle"

11. "Rebel Soul"

12. "Pursued By Judgement"

13. "Under Ruins"