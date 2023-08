Nervosa: Album "Jailbreak" gotowy. Kiedy premiera?

Przypomnijmy, że "Jailbreak" będzie zarazem pierwszym longplayem thrashowego kwartetu, na którym Prika Amaral, brazylijska gitarzysta i założycielka Nervosy, pełni również obowiązki wokalistki. U jej boku w aktualnym składzie grupy powstałej w Sao Paulo odnajdujemy bułgarską perkusistkę Michaelę Naydenovą oraz dwie Greczynki: basistkę Hel Pyre i gitarzystkę Helenę Kotinę.



Nowy materiał Nervosy wyprodukował ponownie Argentyńczyk Martin Furia, który od 2021 roku jest także gitarzystą pionierów teutońskiego thrashu z Destruction. Okładkę zaprojektował brazylijski artysta Alcides Burn.

W utworze “Superstition Failed" zaśpiewała gościnnie Lena Scissorhands, wokalistka mołdawskiej grupy Infected Rain, a w kompozycji “When The Truth Is A Lie" sam Gary Holt, gitarzysta Exodus, żywej legendy thrash metalu znad Zatoki San Francisco, oraz były koncertowy muzyk Slayera.

Reklama

Album “Jailbreak" będzie mieć swą premierę 29 września w barwach austriackiej Napalm Records (CD w digipacku, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Nowy skład Nervosy dał się lepiej poznać za sprawą wypuszczonego pod koniec marca singla "Endless Ambition". Zespół podzielił się właśnie z fanami “Seed Of Death", drugą kompozycją z piątej płyty. Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo NERVOSA - Seed of Death (Official Video) | Napalm Records

Nervosa - szczegóły albumu "Jailbreak" (tracklista):

1. "Endless Ambition"

2. "Suffocare"

3. "Ungrateful"

4. "Seed Of Death"

5. "Jailbreak"

6. "Sacrifice"

7. "Behind The Wall"

8. "Kill Or Die"

9. "When The Truth Is A Lie"

10. "Superstition Failed"

11. "Gates To The Fall"

12. "Elements Of Sin"

13. "Nail The Coffin".