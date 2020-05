Nergal i Mantas we wspólnym wykonaniu klasyka Venom

Jeff "Mantas" Dunn, były gitarzysta Venom, i Nergal z Behemotha wykonali wspólnie klasyczny utwór Venom.

Muzycy stworzyli nową wersję kultowego utworu zespołu Venom /materiał zewnętrzny

Mowa o kompozycji "Satanachrist", którą obaj muzycy odegrali u siebie w dobie kwarantanny.

"Sprawa wynikła spontanicznie. Dla zabawy i zabicia czasu podczas kwarantanny. Dla mnie jednak, jako wielkiego wielbiciela Venom, to chwila jak z dzieciństwa. Dziękuję Jeffowi Dunnowi alias Mantas za zaangażowanie mnie w coś, co wiele dla mnie znaczy! A zatem, panie i panowie, oto - z samych czeluści piekła - jeden z moich ulubionych utworów Venom wszech czasów: 'Satanachrist'!" - napisał Adam "Nergal" Darski.

"Jako że ten riff brzmi niemal dokładnie tak samo jak 'War' Burzum, posłużyłem się tym samym otwierającym krzykiem 'This is... war', tak jak zrobił to Varg, żeby stworzyć powiązanie i pokazać, kto tu kogo zainspirował" - wyjaśnił lider pomorskiego Behemotha.

Przypomnijmy, że "Satanachrist" pochodzi z "Possessed", czwartego albumu pionierów black metalu z angielskiego Venom, który miał swą premierę 35 lat temu.