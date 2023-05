"Zdiagnozowano u mnie ADHD 18 miesięcy temu. Myślę, że miałam to przez całe życie, ale gdy grałam na instrumentach jako dziecko przez sześć dni w tygodniu, trzymało mnie to w ryzach. Dziś skupiam się na choreografii i dużo ćwiczę w studiu tańca. Traktuję to jako naturalny sposób radzenia sobie z moim ADHD. Uważam, że dyscyplina naprawdę pomaga mojemu mózgowi" - Nelly Furtado wyjawiła w rozmowie z magazynem "Fault".

Nieprzypadkowo wspomina o swoim mózgu. Jak bowiem później doprecyzowała, reprezentuje typ ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji, a nie dominacją nadruchliwości. Ten pierwszy częściej występuje u kobiet.



Furtado jest przekonana, że błogosławieństwem było to, że o swoim zaburzeniu dowiedziała się dopiero teraz. "Myślę, że jestem wystarczająco dojrzała, aby nie dramatyzować, po prostu sobie z tym poradzić. Znaleźć rozwiązania zamiast rozwodzić się nad emocjonalną stroną tego" - stwierdziła.

Załamanie nerwowe Nelly Furtado

Piosenkarka już raz kiedyś uzewnętrzniła się na temat swoich problemów psychicznych. W 2017 r. ujawniła, że dziesięć lat wcześniej, gdy była u szczytu sławy, przeszła załamanie nerwowe. Nie była bowiem wtedy w stanie pogodzić ciężaru rozpędzonej kariery z trudami macierzyństwa.

Wokalistka w 2022 r. powróciła na estradę po pięciu latach przerwy od kariery muzycznej. Czas poza show-biznesem wykorzystała na wychowywanie córki, jak również na podróże i działalność dobroczynną.



