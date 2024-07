Neil Young powraca na scenę po odwołaniu koncertów powodu choroby

Neil Young pod koniec czerwca z przykrością ogłosił, że trasa koncertowa jego zespołu Crazy Horse zatytułowana "Love Earth Tour" została przerwana po tym, jak kilku jego członków zachorowało. Young podziękował fanom za ich "zrozumienie i cierpliwość," podkreślając, że "zdrowie jest na pierwszym miejscu." Zespół wycofał się także z występu na festiwalu Ohana w 2024 roku, który miał się odbyć 28 września. Organizatorzy festiwalu życzyli muzykom "szybkiego powrotu do zdrowia".

Szczęśliwie Neil Young zapowiedział właśnie, że Crazy Horse powróci do występów już jesienią w Nowym Jorku, występując na Farm Aid.

Festiwal Farm Aid to festiwal z ogromną tradycją

Festiwal Farm Aid ogłosił skład artystów we wtorek, 23 lipca. Poza Youngiem, zagrają takie legendy jak Willie Nelson i jego rodzina, John Mellencamp oraz Dave Matthews.

Neil Young jest stałym uczestnikiem tego corocznego wydarzenia - z wyjątkiem lat 2021 i 2022, kiedy to festiwal został odwołany. Farm Aid odbywa się nieprzerwanie od 1985 roku, promując wspieranie amerykańskich rolników.

Wśród innych artystów, którzy wystąpią na festiwalu, znajdują się Mavis Staples, Nathaniel Rateliff and The Night Sweats, Lukas Nelson z The Travelin' McCourys, Charley Crockett, Joy Oladokun, Southern Avenue, Cassandra Lewis i Jesse Welles. Lista artystów wciąż nie jest zamknięta i przybywają kolejni.