"2023 na początku nie był najłatwiejszy muzycznie, ale mam przy sobie najlepszych ludzi na świecie, którzy nie pozwolili mi się poddać. Ten rok był pełny wspaniałych koncertów, nagrań programów, wyjazdów, czasu spędzonego z przyjaciółmi i bliskimi i wydałem 3 piosenki! Zwiedziłem przepiękne miejsca i byłem 2 razy w moim fav miejscu na ziemi - w Rzymie ofc! Ten rok mimo wszystko był piękny i jestem za niego wdzięczny!! 2024 - jestem gotowy i pełen pozytywnych myśli!!" - napisał w podsumowaniu ostatnich 12 miesięcy Norbert Wronka.

20-letni wokalista wypuścił właśnie utwór "Dzięki tobie" ( posłuchaj! ) będący historią pierwszego zauroczenia w nastoletnim wieku.

"Po każdej burzy wychodzi słońce, a tym słońcem jest dla nas osoba, która staje się naszym oczkiem w głowie. W tym momencie zapominamy o wszystkim innym, ta osoba staje się centrum naszej uwagi, a wszystkie nasze dotychczasowe problemy znikają" - czytamy w opisie.

Autorami piosenki są Norbert Wronka, Patryk Banach i Wiktoria Banach.

Clip Norbert Wronka Dzięki Tobie (Lyric Video)

Kim jest Norbert Wronka? Zachwycał w "The Voice of Poland" od początku

Wokalista dał się poznać szerszej publiczności w 13. edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno Norbert Wronka odwrócił cztery fotele i wzruszył Justynę Steczkowską. Ostatecznie trafił do drużyny Lanberry, z którą ostatecznie dotarł do półfinału (do ostatniego etapu trafił wówczas Łukasz Drapała).

"Grunt to prostota. Przedstawiłeś nam to w najlepszej z możliwych wersji" - komentował Tomson. "Do twojej płyty będzie można dodać naklejkę '100 procent emocji' - komplementował go Baron.