Nazwali go objawieniem "The Voice of Poland". Adam Stachowiak zaprosił żonę do współpracy

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Ponad 180 tys. odsłon ma najnowszy teledysk Adama Stachowiaka, którego szeroka publiczność może pamiętać z szóstej edycji "The Voice of Poland". Wokalista do duetu zaprosił swoją żonę Annę, która wspiera go od początku kariery.

Adam Stachowiak z żoną Anną nagrał duet "Choć o tym nie wiesz" /materiały prasowe