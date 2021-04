Natti Natasha i Becky G we wspólnym letnim hicie "Ram Pam Pam"

Dwie supergwiazdy latino ponownie łączą siły! Posłuchajcie "Ram Pam Pam".

Natti Natasha i Becky G podbijają sieć nowym przebojem /Sony Music /materiały prasowe

Ich wspólny singel "Sin Pijama" stał się najczęściej streamowanym utworem dwóch kobiet w historii muzyki latynoskiej! Utwór Natti Natashy i Becky G ma ponad dwa miliardy wyświetleń na Youtube i status 38-krotnej (!) platyny w Stanach Zjednoczonych. Kolejny wspólny singel tych dwóch artystek to murowany sukces.

"Ram Pam Pam" wyprodukowali Yann C, LUNY i Raphy Pina, a za jego kompozycję i tekst odpowiadają Natti Natasha, Becky G, Daddy Yankee i Justin Quiles. W nowym hymnie Becky i Natti śpiewają o miłości do samych siebie, bezpieczeństwie i niezależności.

"Trzy lata temu Becky G i ja wydałyśmy piosenkę która stała się hymnem dla wszystkich kobiet. Dzisiaj mogę z dumą ogłosić, że ponownie miałam okazję pracować z Becky, którą szanuję i uwielbiam! Jestem pewna, że ta piosenka pobije kolejne rekordy i doda wszystkim kobietom siły!" - mówi Natti Natasha.



"Kobiety muszą się łączyć, a nie rywalizować ze sobą. W jedności jest siła i właśnie to chcemy pokazać" - dodaje Becky G.

Teledysk do utworu nakręcił Daniel Durán. Zdjęcia powstały w Miami. Klip jest kontynuacją teledysku do "Las Nenas", kończącego się sceną, w której Natti i Becky wsiadają razem do samochodu. Kolorowy klip nakręcony został na sali gimnastycznej, a w nawiązaniu do teledysku do "Sin Pijama", także w tym klipie pojawia się inna gwiazda latin popu, Prince Royce.