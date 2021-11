Natsu i teledysk "Duchy". Kim jest influenserka z Team X?

Natsu naprawdę nazywa się Natalia Karczmarczyk. Wchodzi też w skład Team X - ich piosenki notują po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon. Do największych przebojów należą utwory "Siedem", "Adios", "Polo Gang" czy "All In".

Pod koniec listopada Team X ruszy w świąteczną trasę. Po siedmiu koncertach na początku stycznia 2022 r. przygodę z grupą youtuberów zakończy Natsu, a wraz z nią prawdopodobnie odejdzie jeszcze jeden członek.

Clip Team X BARWY

Teledysk "Duchy" Natsu nagrała z innymi influencerami: Pauliną Hornik, Dominikiem Henne (Ceglax) i Psycholką. Klip w mrocznym, halloweenowym klimacie został nakręcony w Energylandii, na farmie dyń oraz w domu strachów w Krakowie.

Wideo NATSU - DUCHY ft. ? (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Natsu zaprzeczyła, że to właśnie ci influencerzy wezmą udział w jej nowym projekcie, z którym wystartuje na wiosnę 2022 r.