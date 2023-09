"Feeria" jest owocem współpracy Nataszy Urbańskiej z duetem producenckim Liker$, za którym stoją Karol Serek i Paweł Wawrzeńczyk. Stworzyli oni osobiste, nasycone pozytywnymi emocjami utwory. Jeden z nich "Antidotum" doczekał się już teledysku.

Na rok 2024 Urbańska i Liker$ szykują kolejne, muzyczne niespodzianki.

"Oddaję w wasze ręce fragment obecnej siebie. Pozytywnej, uśmiechniętej, otwartej na świat. To moment, kiedy wyskakuje z jednej szuflady w drugą. Chcę wam dać trochę ciepła, pokazać, że pod czarno-białą warstwą codzienności kryje się tyle pięknych barw i warto po nie sięgnąć i namalować swoją rzeczywistość na własnych warunkach!" - napisała Urbańska w mediach społecznościowych przy okazji premiery "Feerii".

Pracę nad nowymi piosenkami artystka łączy z nagraniami do 7. edycji "Voice Kids", które ruszyły w drugiej połowie sierpnia. W fotelu jurora Urbańska zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego. "Nie spodziewałam się, że podejdę do tego tak emocjonalnie. Jestem przytłoczona ilością talentów. Słyszałam w życiu już wiele pięknie śpiewających dzieci, ale tu dzieje się magia. Zapominasz o wszystkim, bo te dzieci zabierają cię do swojego świata i potrafią tak zaczarować, że zapominasz o zdrowym rozsądku" - powiedziała po pierwszym dniu na planie programu. W tajniki show wprowadzają ją dotychczasowi jurorzy - Cleo oraz Tomson i Baron.