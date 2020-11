Natasza Urbańska wraca z nowym teledyskiem. Co za zmiana!

Natasza Urbańska pracuje nad nowym albumem. W sieci pojawił się singel opatrzony teledyskiem. Wokalistka wygląda zupełnie inaczej!

Natasza Urbańska szykuje muzyczne niespodzianki /Artur Zawadzki / Reporter

Na początku roku Natasza Urbańska pochwaliła się, że realizuje się nie tylko jako aktorka (np. w "365 dni"), ale również jako piosenkarka.

Zdradziła również, że pracuje nad nowym albumem.



"Kończę pracę nad moim trzecim albumem, który powstał we współpracy z Sampler Orchestra. Długo trwało zanim znalazłam producentów muzycznych, którzy pomogli mi stworzyć moje własne brzmienie" - mówiła Natasza Urbańska w rozmowie z PAP Life.

Za szyldem Sampler Orchestra kryje się Paweł Moszyński i Stanisław Koźlika.



"Będzie to osobista płyta z moimi kompozycjami. Chciałabym zaprosić mojego widza, słuchacza do mojego świata muzycznego - takiego, którego nigdy przedtem nie otwierałam, do którego sama też dojrzałam" - przyznała artystka. I dodała, że płyta będzie miała charakter współczesnego bluesa.



Wideo Natasza Urbańska szuka nowego stylu muzycznego: Jestem inną dziewczyną niż kilka lat temu (WideoPortal/x-news)

W sieci pojawił się pierwszy singel zapowiadający album. Nosi tytuł "Nieuchronne".

"Obraz do utworu 'Nieuchronne' to zremiksowana wizja rzeczywistości w której przyszło nam się znaleźć. Przytłoczeni technologią, nasze emocje, kontakty międzyludzkie czy otaczający nas świat kondensują się w formę pikseli. Teledysk wciąga widza w świat chaosu, z którym przychodzi nam się mierzyć każdego dnia" - czytamy w opisie.

Clip Natasza Nieuchronne

Nowe nagranie zachwyciło fanów zarówno ze względu na muzykę, jak i na wygląd wokalistki, która postanowiła poeksperymentować z wizerunkiem i zdecydowała się na grzywkę.