Natasza Urbańska kończy nagrywać nowy album. Będzie utrzymany w klimacie bluesa

Początek roku dla Nataszy Urbańskiej stoi nie tylko pod znakiem kina - 7 lutego do kin wejdzie film "365 dni" z jej udziałem. Przede wszystkim realizuje się muzycznie. Koncertuje, poza tym pracuje nad nową płytą. Jak zdradza artystka, będzie to album osobisty, osadzony w klimacie bluesa.

"Kończę pracę nad moim trzecim albumem, który powstał we współpracy z Sampler Orchestra. Długo trwało zanim znalazłam producentów muzycznych, którzy pomogli mi stworzyć moje własne brzmienie" - mówi Natasza Urbańska w rozmowie z PAP Life. Za szyldem Sampler Orchestra kryje się Paweł Moszyński i Stanisław Koźlika.

"Będzie to osobista płyta z moimi kompozycjami. Chciałabym zaprosić mojego widza, słuchacza do mojego świata muzycznego - takiego, którego nigdy przedtem nie otwierałam, do którego sama też dojrzałam" - przyznaje artystka. I dodaje, że płyta będzie miała charakter współczesnego bluesa.

Obecnie Urbańska pracuje nad tekstami piosenek na płytę. Nie ukrywa, że to zadanie jest dla niej trudne. W tym zadaniu wspiera ją raper Ten Typ Mes.

Urbańska nie zdradziła, kiedy usłyszymy pierwszy singiel z jej nowego albumu.

Ostatnia pozycja w dyskografii artystki to pierwszy autorski album "One" z 2014 r. Pięć lat wcześniej ukazała się składanka z przebojami Studia Buffo, w wykonaniu Urbańskiej.



