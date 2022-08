"Augustowskie noce" Marii Koterbskiej ( posłuchaj! ) to utwór powszechnie znany z sielankowego, dancingowego nastroju. Przebój doczekał się już licznych wersji, zróżnicowanych aranżacji i opracowań wielu znanych artystów. Większość z nich nawiązywała nadal charakterem do taneczno-prywatkowego stylu.



Natalia Zastępa i Gozdek przygotowali coś zupełnie innego - elektroniczną wersję slap house w mrocznym wydaniu. Całość dopełnia teledysk, który ukazuje niezwykłe widoki i piękno natury samego Augustowa, z trudną miłosną historią w tle.

"'Augustowskie noce' już miały swoją premierowe wykonanie właśnie w Augustowie, na wydarzeniu dość niezwykłym, upamiętniającym Marię Koterbską" - opowiada Natalia Zastępa.

"Nie ukrywam, że niezwykle zaskoczona i urzeczona byłam reakcją tej najstarszej publiczności, bo jednak moja i Gozdka wersja odjechała dość daleko od oryginału. To było przeurocze, kiedy starsze panie dziękowały mi za to, że odkrywamy na nowo twórczość z ich młodości i że ta moja wersja też jest fajna" - dodaje wokalistka.

Clip Natalia Zastępa Augustowskie noce - & Gozdek (prod.ODIONE)

Przypomnijmy, że Maria Koterbska - wykonawczyni oryginalnej wersji "Augustowskich nocy" - była nazywana królową polskiego swingu. Piosenkarka zmarła 18 stycznia 2021 r. w wieku 96 lat.



Kim jest Natalia Zastępa?

Wokalistka jest przedstawicielką młodego pokolenia na polskiej scenie popowej. W pierwszej edycji "The Voice Kids" jako 15-latka dotarła do finału w drużynie Edyty Górniak. Jesienią 2018 r. pojawiła się w dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdzie jako podopieczna Michała Szpaka również zakończyła swój udział w finale, ostatecznie zajmując 2. miejsce.

We wrześniu 2021 r. z piosenką "Wiesz jak jest" triumfowała w konkursie Premier na festiwalu w Opolu (nagroda jury i za najlepszą muzykę). W maju 2021 r. ukazał się jej debiutancki album "Nie żałuję" promowany utworami "Za późno", "Nie żałuję", "Kłopoty" i "Wiesz jak jest".

Clip Natalia Zastępa Wiesz jak jest

Ponad połowa płyty została stworzona przez Juliusza Kamila i Michała Pietrzaka. Sama Natalia Zastępa jest współautorką pięciu utworów. Przy nagraniach pracowali uznani muzycy i kompozytorzy, m.in. sanah, Maciej Wasio, Magda Wójcik czy Siostry Melosik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Zastępa o swojej debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle

Kim jest Gozdek?

Piotr Gozdek to młody wokalista, muzyk, kompozytor i producent w jednej osobie. Szerokiej publiczności dał się poznać w programie Polsatu "Must Be The Music" - w siódmej edycji (2014) jako połowa duetu PeterBeth znalazł się w gronie finalistów. Od pewnego czasu Gozdek rozwija swoją karierę solową, współpracując z gwiazdami młodego pokolenia.

Wideo PeterBeth - Behind Blue Eyes - 7. edycja Must Be The Music