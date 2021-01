Natalia Zastępa i Sonbird w utworze "Mantry". Kiedy premiera płyty wokalistki?

Natalia Zastępa prezentuje singel "Mantry" z gościnnym udziałem zespołu Sonbird. Utwór zapowiada debiutancki album Zastępy, którego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2021.

Mantry to dźwięki, wibracje, które chronią nasze umysły, zapewniają ich oczyszczenie, opanowanie energii. Pod mantry mogą podszywać się różnorakie głosy, niekoniecznie uprawnione do tego, by kierować czyjąś drogą. Ponieważ jednak mają sporą rzeszę zwolenników, mimowolnie idziemy w ich kierunku.



Jak mówi Natalia Zastępa: "Utwór 'Mantry' opowiada o szybkim tempie naszego życia, które sami sobie narzucamy. Przez to łatwo gubimy gdzieś swoją indywidualność, próbując dogonić innych i narzucone wzorce. To wszystko sprawia, że czujemy się przytłoczeni i zwyczajnie zmęczeni. Warto zwolnić i 'skończyć bieg na bieżni', który ostatecznie prowadzi donikąd".

"Tańczymy, chociaż wcale nie mamy ochoty, bo gdyby nikt nie patrzył, najchętniej byśmy stali. Biegniemy, chociaż tak naprawdę wcale nie odczuwamy żadnej radości z ruchu. Po cichu marzymy, by móc się wylogować, nie śledzić wszystkiego 24h/dobę. Współczesnymi mantrami mogą stać się wiadomości, trendy, memy, challenge, pasty, wirale. Czy musimy je wszystkie obserwować? Czy nie możemy wyłączyć się z tego strumienia przekazu i kroczyć indywidualną ścieżką?" - czytamy w zapowiedzi singla.



W singlu "Mantry" Natalia Zastępa łączy siły z zespołem Sonbird. Utwór jest lekki i dający mnóstwo przestrzeni nie tylko w warstwie tekstowej, ale i muzycznej. "Mantry" to kompozycja Tomasza Morzyduszy oraz Natalii Wrzosińskiej, która jest także autorką tekstu. Za produkcję odpowiadają Michał Pietrzak i Tomasz Morzydusza. Miks i master to zasługa Bartosza Kopyta.

Do singla "Mantry" powstał teledysk w reżyserii Piotra Smoleńskiego. W klipie, oprócz Natalii Zastępy i zespołu Sonbird, możemy podziwiać również gościa specjalnego - uroczego golden retrievera o imieniu Baffet.

Znana z "The Voice Kids" i "The Voice of Poland" (podopieczna Michała Szpaka) Natalia Zastępa ma na koncie sześć solowych singli: "Za późno", "Nie żałuję", "Kłopoty", "Rudy", "Niech się stanie" oraz "Lava Lamp". Obecnie przygotowuje się do wydania debiutanckiej płyty, której premiera jest zaplanowana na wiosnę 2021. W 2020 roku Natalia zaprezentowała się na scenie 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.



Sonbird to czterech młodych chłopaków z Żywca grających współczesnego indie rocka. Mają na swoim koncie nominację do nagrody muzycznej Fryderyk 2020 w kategorii Album roku rock za płytę "Głodny". Album "Głodny" ukazał się 22 lutego 2019 roku nakładem Jazzboy Records.