Natalia Szroeder i Daria Zawiałow to z pewnością duet, na który czekali słuchacze muzyki w Polsce. Subtelne i zarazem charyzmatyczne głosy artystek w singlu "Czyj sen dziś śnisz?" uzupełniają się w znakomity sposób. To utwór o tęsknocie, zatraceniu się w chwili.

Utwór to symboliczne zamknięcie pracy z płytą Natalii Szroeder - "Pogłos". To uzupełnienie tego, co Natalia jeszcze chce zawrzeć w "pogłosowej" historii.

Album "Pogłos" to drugi album Natalii Szroeder. Krótko po premierze płyta pokryła się Złotem. Single promujące wydawnictwo również uzyskały wyróżnienia - "Przypływy" z Ralphem Kaminskim i "Para" (również pokryte złotem) oraz "Powinnam?", które otrzymało platynowy status.

Daria Zawiałow w duecie z sanah

W tym roku Daria Zawiałow podbiła już sieć w duecie sanah. Ich wspólny utwór "Eldorado" odtworzono na Youtube ponad 11 milionów razy. Numer z kwietnia znalazł się na świetnie przyjętym albumie sanah "Uczta".

