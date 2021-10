Od debiutanckiego albumu "NATinterpretacje" z 2016 r. ukazały się m.in. single "Parasole" (ponad 19 mln odsłon), "Nie oglądam się", "Nie mów nic" i "Pestki".

W ostatnim czasie Natalia Szroeder wypuściła piosenki "Powinnam?" ( sprawdź! ), "Połóż się tu" ( posłuchaj! ) oraz "Przypływy" (duet z Ralphem Kaminskim - sprawdź! ), które zapowiadają nadchodzącą drugą płytę wokalistki. Wspomniany duet z Ralphem wykonała na zakończenie gali rozdania Fryderyków 2021 w Szczecinie.

Natalia Szroeder i płyta "Pogłos". Kiedy premiera?

Album "Pogłos" ukaże się 5 listopada. Teraz wokalistka prezentuje live video do nowej piosenki "1-2 X".

"'1-2 X' napisałam w nocy z pierwszego na drugiego października (kiedyś chyba wrzucę gdzieś do sieci wszystkie pierwsze szkice piosenek, tzw. dyktafonówki, żeby pokazać Wam jaką drogę przechodzą te utwory od powstania melodii, tekstu, do finalnej wersji - to serio fascynujący proces). Tak się cieszę, że rzutem na taśmę, udało nam się zdążyć z tym nagraniem jeszcze przed premierą albumu. Zależało mi bardzo na tym, byście dostali ten przedsmak jeszcze przed całą płytą, bo ten utwór dużo mówi. Dużo tłumaczy. Dużo w nim smutnego romantyzmu, którego mam w sobie od zawsze olbrzymie pokłady, i który bardzo jest obecny na tej płycie" - tłumaczy Natalia Szroeder.

Na płycie "Pogłos" znajdzie się 11 piosenek, w tym single "Powinnam?", "Para" i wspomniany duet z Ralphem Kaminskim - "Przypływy".

Fani dopytują o brak znanych już wcześniej utworów, jak m.in. "Pestki".



"Drodzy, 'Pogłos' to ważna dla mnie opowieść, układałam rozdziały w zgodzie ze sobą i takie też decyzje podejmowałam. 'Połóż się tu' uwielbiam i utwór dalej jest dla Was dostępny na YT i w serwisach streamingowych" - odpisała wokalistka.

Natalia Szroeder i "Pogłos" - oto szczegółowa tracklista:

1. "Początki"

2. "Przypływy" feat. Ralph Kaminski

3. "Prosto"

4. "1-2 X"

5. "Powinnam?"

6. "Poganianki"

7. "Para"

8. "pCukier"

9. "Późne godziny"

10. "Próbujmy w równym tempie"

11. "Pogłos".

Specjalnie dla fanów została przygotowana niespodzianka w postaci Limitowanej Edycji z kasetą.

Dodajmy, że Natalia Szroeder została także Artystką miesiąca październikowej edycji Spotify EQUAL.

Kim jest Natalia Szroeder?

W 2020 r. Natalia Szroeder zadebiutowała w roli prowadzącej nowego muzycznego show Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę". Wcześniej wzięła udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła siódme, przedostatnie miejsce.