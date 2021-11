44-letnia Natalia Oreiro na całym świecie zdobyła popularność dzięki serialowi "Zbuntowany anioł". Występowała także w innych popularnych argentyńskich telenowelach (w Polsce pokazywano m.in. "Kachorra to ja" i "Jesteś moim życiem") i kilkunastu filmach popularnych głównie w krajach latynoskich.



Równolegle rozwijała swoją karierę muzyczną ( posłuchaj! ), choć jej dorobek jest skromniejszy - obejmuje trzy studyjne płyty. Debiutancki album "Natalia Oreiro" (1998) okazał się wielkim przebojem w Polsce - ponad 150 tys. sprzedanych egzemplarzy dał mu tytuł Złotej Płyty.



Latynoska gwiazda uwielbiana jest w Polsce (wystąpiła na Sylwestrze w Zakopanem), ale i w Rosji, w której regularnie koncertuje. To właśnie jej częste wizyty w tym kraju miały stać za propozycją, którą otrzymała Oreiro. A wszystko zaczęło się od żartu.

Natalia Oreiro z rosyjskim obywatelstwem

"Powiedziałam, że nie mam wątpliwości, że Putin powinien dać mi obywatelstwo. Powiedziałam to jako żart, a nie jako prośbę, aby tak się stało, ale oczywiście bardzo chciałabym uzyskać obywatelstwo rosyjskie" - zaznaczyła piosenkarka. "Tak dużo podróżuję i mam tyle powiązań z Rosją, że zapytali mnie, czy nie chciałabym tego sformalizować. Powiedziałam, że to dla mnie zaszczyt" - stwierdziła wokalistka, która obecnie mieszka w Argentynie.

Marzenie wokalistki się spełniło, bo - jak poinformowała gwiazda na Instagramie - stała się obywatelką Rosji. Możemy tam zobaczyć także jak gwiazda czyta po rosyjsku. Obywatelstwo otrzymał także jej syn. We wpisie piosenkarki czytamy "Czuję się dzisiaj jak most miłości między Rio de la Plata a Rosją. Jestem podekscytowana i wdzięczna za ten symbol braterstwa dwóch kultur, które mają ze sobą dużo wspólnego. Życie dało mi tę wyjątkową okazję i będę pracować nad tym, aby to zaangażowanie było coraz silniejsze. Dziękuję osobom, które towarzyszyły mi na tej drodze i które są częścią tej pięknej podróży" - napisała Oreiro.