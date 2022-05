Natalia Nykiel przeszła metamorfozę! Pokazała nowe zdjęcie

Wokalistka, która zabłysnęła udziałem w "The Voice of Poland" wróciła do dawnej fryzury. Przez ostatnie miesiące mogliśmy ją podziwiać w dłuższych włosach, ale wygląda na to, że nadszedł czas na zmiany. Nowym wyglądem pochwaliła się na Instagramie.

Natalia Nykiel już tak nie wygląda /Wojciech Stróżyk / Reporter