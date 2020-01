Natalia Nykiel na festiwalu SXSW. Wielki sukces Polki

Polska wokalistka Natalia Nykiel świętuje kolejny sukces. Została zauważona przez organizatorów amerykańskiego festiwalu SXSW.

Natalia Nykiel wystąpi na SXSW /Paweł Zanio /materiały prasowe

Festiwal SXSW, który odbywa się w Austin w Teksasie, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez na świecie.

W 2020 roku jedyną polską reprezentantką podczas SXSW będzie Natalia Nykiel. We wcześniejszych latach na scenie festiwalu także pojawiali się Polacy - m.in. The Dumplings, Coldair i Better Person.

"Życie mnie cały czas zaskakuje, nie spodziewałam się, że moją koncertową przygodę poza Polską, mój nowy album pozwoli mi zacząć od jednego z najważniejszych festiwali na świecie! To będzie piękny rok!" - cieszyła się wokalistka.

W listopadzie 2019 Nykiel bez zapowiedzi wydała minialbum "Origo". To pierwsza płyta piosenkarki, która pojawiła się na rynkach muzycznych poza Polską. Wydawnictwo składa się z pięciu premierowych kompozycji.

Clip Natalia Nykiel Quya

"Wydając nowy album 'Origo', pierwszy na rynki międzynarodowe wkroczyłam na zupełnie nową dla mnie drogę. Płyta została przyjęta tak dobrze, że nawet o tym nie marzyłam" - zdradziła wokalistka.

"Marzę natomiast żeby zagrać z tym materiałem choćby kilka małych koncertów w innych krajach i poczuć na nowo energię, jaka mi towarzyszyła, kiedy debiutowałam" - dodała także.

SXSW łączy film, interaktywne media, muzykę oraz liczne konferencje i warsztaty.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się 1987 roku, od tej pory cały czas się rozrasta. Obecnie festiwal trwa około 10 dni. Podczas SXSW 2020 wystąpi ponad 300 artystów z 42 państw.