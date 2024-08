Natalia Kukulska zaapelowała do fanów. "Musimy brać sprawy w swoje ręce"

Natalia Kukulska jest jedną z gwiazd tegorocznego Top of the Top Festivalu. W przerwie między próbami w Operze Leśnej znalazła chwilę czasu, aby osobiście odwiedzić jedną ze swoich słuchaczek. Złożyła jej życzenia urodzinowe i zaapelowała do pozostałych fanów. Co za historia!