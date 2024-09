Do skandalu doszło w czerwcu w Sag Harbor w stanie Nowy Jork. Justin Timberlake ( sprawdź! ) został aresztowany przez policję za naruszenie przepisów drogowych. Jeden z mundurowych przekazał, że wokalista miał powiedzieć, że wypił jedno martini. W raporcie służb mowa jest m.in. o silnym zapachu alkoholu z ust, szklanych oczach, spowolnionej mowie i niepewnym chodzie. To wówczas gwiazdor został skuty kajdankami i aresztowany.

Sąd zdecydował o wypuszczeniu go z aresztu bez konieczności wpłacania kaucji. Za jego przewinienie grozi grzywna w wysokości od 500 do 1000 dolarów oraz cofnięcie uprawnień do prowadzenia samochodu na co najmniej sześć miesięcy.