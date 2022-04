Natalia Kukulska i perkusista Michał Dąbrówka mają trójkę dzieci: syna Jana (ur. 2000) i dwie córki: Annę (ur. 2005) i Laurę (2017).



Wspomniany Jan Dąbrówka poszedł w ślady swojego ojca - gra na instrumentach perkusyjnych. Ostatnio Kukulska z synem współpracowali przy płycie "Czułe struny", na której znajdują się wybrane dzieła Fryderyka Chopina.

Starsza córka, Ania, również od najmłodszych lat kształciła się muzycznie, m.in. w Warsztatowej Akademii Musicalowej, gdzie uczniowie poznają tajniki nie tylko emisji głosu, ale i tańca oraz aktorstwa. W 2017 roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym nastolatka śpiewa "Żywioły", w 2020 roku nagrała także piosenkę "Przygotujmy lepszy świat".

Reklama

Aleja Gwiazd na Festiwalu w Opolu 2020: Natalia Kukulska z bratem 1 / 15 Natalia Kukulska i Piotr Kukulski odsłaniają gwiazdę swojego ojca Jarosława Kukulskiego Źródło: AKPA udostępnij

Teraz wokalistka pokazała zdjęcia młodszej córki - 5-letniej Laury. Kukulska z córką skorzystały z niespodziewanych opadów śniegu i postanowiły wspólnie ulepić bałwana. "Kwietniowe igraszki!" - napisała piosenkarka.

Fani od razu zauważyli, że dziewczynka jest bardzo podobna do mamy. "Mała Natalka, jak ta z albumowych okładek, ciut inna aranżacja", "Taki maly puszek okruszek. Like mom like daughter", "Wygląda jak mała Natalia!", "Cała Natalka, no kopia" - pisali.

Instagram Post